Maria Monsé Nei Guai! Piovono Accuse Dopo il Ritocchino Della Figlia! (Di martedì 29 settembre 2020) Brutti momenti per Maria Monsé, l'attrice ed ex concorrente del GF Vip, è finita sotto accusa Dopo il Ritocchino Della figlia Perla Maria. Ecco cos'è successo e perché, Dopo Barbara D'Urso, adesso anche il web ce l'ha con lei. Guai in vista per Maria Monsé, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che Dopo averlo annunciato a Pomeriggio 5, il contenitore gossipparo di Barbara D'Urso, l'ha fatto diventare realtà. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del "Ritocchino" al naso, fatto da Perla Maria, figlia Della Monsé, e sbandierato (letteralmente) dall'attrice ai quattro venti.

