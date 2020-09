Maria Monsè, la figlia Perla si è rifatta il naso a 14 anni: pioggia di critiche (Di martedì 29 settembre 2020) È polemica per la scelta di Maria Monsè e suo marito di permettere alla loro figlia 14enne di rifarsi il naso, una valanga di critiche per la coppia. Maria Monsè, Fonte foto: Instagram (screenshot)L’aveva annunciato e l’ha fatto veramente, Perla Maria all’età di 14 anni si è rifatta il naso. Il ritocco era stato già annunciato nel salotto di Barbara D’Urso, come raccontato da mamma Maria Monsè la ragazza aveva seri problemi di autostima legati appunto a questo piccolo difetto fisico. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata duramente attaccata in studio e la ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) È polemica per la scelta diMonsè e suo marito di permettere alla loro14enne di rifarsi il, una valanga diper la coppia.Monsè, Fonte foto: Instagram (screenshot)L’aveva annunciato e l’ha fatto veramente,all’età di 14si èil. Il ritocco era stato già annunciato nel salotto di Barbara D’Urso, come raccontato da mammaMonsè la ragazza aveva seri problemi di autostima legati appunto a questo piccolo difetto fisico. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata duramente attaccata in studio e la ...

albertomaserati : @doveholatesta Ma chi e' Maria Monse - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Maria Monsè porta la figlia di 14 anni dal chirurgo plastico e scoppia la polemica – FOTO - Paosa8 : @doveholatesta Vanessa In contrada è un'attrice intelligente Maria Monsé fa parte del caravanserraglio di morti di… - pokestacy : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - caribva : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… -

