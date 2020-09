Maria Monsé: la figlia Perla Maria si rifà il naso a 14 anni (Di martedì 29 settembre 2020) Maria Monsé ha scelto di far sottoporre sua figlia, di soli quattordici anni, ai ritocchini del chirurgo estetico. Maria Monsé è nota al pubblico del piccolo schermo perché da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl è tornata a far parlare di sé in quanto in una … L'articolo Maria Monsé: la figlia Perla Maria si rifà il naso a 14 anni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020)Monsé ha scelto di far sottoporre sua, di soli quattordici, ai ritocchini del chirurgo estetico.Monsé è nota al pubblico del piccolo schermo perché da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl è tornata a far parlare di sé in quanto in una … L'articoloMonsé: lasi rifà ila 14è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

samdcarta : Perla Maria si rifà il naso: la figlia della Monsè finisce in copertina su Nuovo - camyllola : RT @Giulia_B: Addendum: la copertina di settimanale con Maria Monsè che mostra la plastica al naso della figlia mi pare priva della più ele… - tomvlinson : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - SupportRossi46 : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - closetoloujs_ : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… -

