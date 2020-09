Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: polemiche (Di martedì 29 settembre 2020) Maria Monsè l’aveva già annunciato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa che sarebbe successo: sua figlia Perla Maria si è rifatta il naso! Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice aveva dichiarato di voler permettere alla 14enne di affidarsi all’aiuto di un chirurgo estetico per correggere un piccolo difetto. Come aveva già dichiarato nel programma pomeridiano … L'articolo Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: polemiche proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020)Monsè l’aveva già annunciato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa che sarebbe successo: suasi èil! Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice aveva dichiarato di voler permettere alla 14enne di affidarsi all’aiuto di un chirurgo estetico per correggere un piccolo difetto. Come aveva già dichiarato nel programma pomeridiano … L'articoloMonsè, lasi èila 14proviene da Gossip e Tv.

Kalo9603 : Facendo una breve analisi sul caso Monsè, devo dire che sta sfruttando sua figlia per ottenere visibilità. Lo 'scoo… - princiconsuela : Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Mon… - MassiDare : Scusate l'ignoranza, ma chi è questa Maria Monsé? - claudiatinagli : @DrApocalypse Ma soprattutto... chi è mai sta Maria Monse’ ??? - IamDexterrrrr : @DrApocalypse Ma poi chi minchia è questa Maria Monsé -

