Mare Fuori, le anticipazioni della seconda puntata il 30 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) Torna Mare Fuori, la fiction che mette al centro le storie di ragazzi che “sbagliano” ospiti dell’istituto di Pena Minorile di Napoli. L’appuntamento è per mercoledì 30 settembre alle 21,20 per la regia di Carmine Elia e un cast capitanato da Carolina Crescentini, con Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati. Mare Fuori, la fiction con Carolina Crescentini in 12 puntate: cast e anticipazioni prima puntata Mare Fuori anticipazioni primo episodio Nel primo episodio in onda dal titolo Ogni famiglia ha le sue regole un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, una ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 29 settembre 2020) Torna, la fiction che mette al centro le storie di ragazzi che “sbagliano” ospiti dell’istituto di Pena Minorile di Napoli. L’appuntamento è per mercoledì 30alle 21,20 per la regia di Carmine Elia e un cast capitanato da Carolina Crescentini, con Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati., la fiction con Carolina Crescentini in 12 puntate: cast eprimaprimo episodio Nel primo episodio in onda dal titolo Ogni famiglia ha le sue regole un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, una ...

