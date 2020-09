Manchester United, attaccante cercasi: idee Cavani e Jovic (Di martedì 29 settembre 2020) Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante: piacciono Edinson Cavani e Luka Jovic. La situazione Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante dopo le prime due apparizioni in Premier League, che hanno evidenziato la necessità di avere un rinforzo per il reparto offensivo. Sul taccuino del club inglese ci sono Edinson Cavani, svincolato dal Paris Saint Germain al termine della passata stagione, e Luka Jovic del Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilè alla ricerca di un: piacciono Edinsone Luka. La situazione Ilè alla ricerca di undopo le prime due apparizioni in Premier League, che hanno evidenziato la necessità di avere un rinforzo per il reparto offensivo. Sul taccuino del club inglese ci sono Edinson, svincolato dal Paris Saint Germain al termine della passata stagione, e Lukadel Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : 4??5??0?? and counting... ?? Ieri @Cristiano ha toccato quota 450 gol nei Top-5 campionati europei: record dal 200… - SkySport : Calciomercato Milan, prima offerta per Diogo Dalot del Manchester United - DiMarzio : #Calciomercato | #ManchesterUnited, casting attaccante: ballottaggio #Cavani-#Jovic - lampardjnr_gh : RT @GSpanishFN: Manchester United are in talks with Real Madrid over a loan deal for Serbian striker Luka Jovic. (Gianluca Di Marzio) https… - forzaroma : Calciomercato Roma: #Jovic più vicino la #ManchesterUnited, #Mayoral resta al #RealMadrid #ASRoma -