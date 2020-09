Manchester City, quanto costa la difesa! In 4 stagioni spesi più di 400 milioni (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la prima vittoria in campionato contro il Wolverhampton, il City di Guardiola ha subito un sonoro 5-2 dal Leicester di Brendan Rodgers. Vardy è andato a segno con una tripletta evidenziando i limiti difensivi dei citizens, evidentemente ancora in fase di rodaggio.City, 400 milioni IN 4 ANNI PER LA DIFESAcaption id="attachment 1028455" align="alignnone" width="300" Guardiola (getty images)/captionLa brutta prestazione difensiva ha spinto la dirigenza dei Citizens a correre ai ripari. Pronti-via ecco che la società ha speso ben 65 milioni di sterline per Ruben Dias dal Benfica che è diventato il 12esimo difensore acquistato nell'era Guardiola. Dal suo arrivo nel 2016 il manager spagnolo ha speso ben 413 milioni di sterline solamente per il reparto difensivo. Una cifra sicuramente ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la prima vittoria in campionato contro il Wolverhampton, ildi Guardiola ha subito un sonoro 5-2 dal Leicester di Brendan Rodgers. Vardy è andato a segno con una tripletta evidenziando i limiti difensivi dei citizens, evidentemente ancora in fase di rodaggio., 400IN 4 ANNI PER LA DIFESAcaption id="attachment 1028455" align="alignnone" width="300" Guardiola (getty images)/captionLa brutta prestazione difensiva ha spinto la dirigenza dei Citizens a correre ai ripari. Pronti-via ecco che la società ha speso ben 65di sterline per Ruben Dias dal Benfica che è diventato il 12esimo difensore acquistato nell'era Guardiola. Dal suo arrivo nel 2016 il manager spagnolo ha speso ben 413di sterline solamente per il reparto difensivo. Una cifra sicuramente ...

