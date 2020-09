“Mamma torno a casa”, ma non ci arriva mai. Diciottenne trovata morta da un cane della polizia (Di martedì 29 settembre 2020) Victorine, una Diciottenne studentessa universitaria, è stata trovata morta da un cane della polizia dopo essere scomparsa domenica pomeriggio. La giovanissima Victorine, ragazza di 18 anni residente a St. Bonne (Francia), domenica si era recata al centro commerciale di Villefontaine per fare degli acquisti. Per recarsi alla zona commerciale, la studentessa universitaria aveva preso un … L'articolo “Mamma torno a casa”, ma non ci arriva mai. Diciottenne trovata morta da un cane della polizia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 29 settembre 2020) Victorine, unastudentessa universitaria, è statada undopo essere scomparsa domenica pomeriggio. La giovanissima Victorine, ragazza di 18 anni residente a St. Bonne (Francia), domenica si era recata al centro commerciale di Villefontaine per fare degli acquisti. Per recarsi alla zona commerciale, la studentessa universitaria aveva preso un … L'articolo “Mammaa casa”, ma non cimai.da unNewNotizie.it.

