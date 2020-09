Maltempo, devastante alluvione in Moldavia: case e strade inghiottite dall’acqua a Comrat, feriti ed evacuazioni [FOTO e VIDEO] (Di martedì 29 settembre 2020) Immagini apocalittiche arrivano dalla Moldavia, colpita da devastanti alluvioni che stanno allagando case, giardini, scuole, negozi e danneggiando strade e ponti. La pioggia di oggi ha provocato inondazioni nei distretti di Leova, Gagauzia e Chisinau. Le immagini della gallery scorrevole in alto e del VIDEO in fondo all’articolo sono davvero spaventose. A Comrat, capitale della Gagauzia con 20.000 abitanti, case e strade sono state inghiottite dall’acqua e tante persone sono rimaste bloccate nel fango sulle strade allagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le finestre delle abitazioni. Decine di persone hanno dovuto abbandonare le loro case per gli alti rischi associati alle gravi condizioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Immagini apocalittiche arrivano dalla, colpita da devastanti alluvioni che stanno allagando, giardini, scuole, negozi e danneggiandoe ponti. La pioggia di oggi ha provocato inondazioni nei distretti di Leova, Gagauzia e Chisinau. Le immagini della gallery scorrevole in alto e delin fondo all’articolo sono davvero spaventose. A, capitale della Gagauzia con 20.000 abitanti,sono statedall’acqua e tante persone sono rimaste bloccate nel fango sulleallagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le finestre delle abitazioni. Decine di persone hanno dovuto abbandonare le loroper gli alti rischi associati alle gravi condizioni ...

infoitinterno : Violento maltempo in Campania: devastante frana su Monteforte Irpino [VIDEO] - InMeteo : NEWS: Violento maltempo in Campania: devastante frana su Monteforte Irpino [VIDEO] - st4rplatinumb : @AthenaFyr Meh è il maltempo devastante che mi fa questo effetto, tu tutto bene? - Maria_Lrs_ : @Leonard48598239 Per me è devastante la pioggia soprattutto, ma in generale tutto il maltempo. - tempoitaliait : Forte ondata di maltempo in Veneto. Temporali, grandine, vento. Molti danni ancora una volta. Previsioni meteo di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo devastante Maltempo, devastante alluvione in Moldavia: case e strade inghiottite dall’acqua a Comrat, feriti ed eva ... Meteo Web Maltempo, Sibilia: “L’allerta resta alta”

"Le immagini che arrivano in queste ore da Monteforte Irpino e Sarno riaprono la ferita mai completamente chiusa dell'alluvione del '98: sono un pugno nello stomaco, uno schiaffo ad una terra che ha g ...

Emergenza maltempo, colate di fango a Sarno: gli sfollati sono oltre 250

Notte di paura nella città di Sarno, in provincia di Salerno, dove oltre 250 famiglie ieri notte sono state sfollate dalle proprie abitazioni a causa delle colate di fango riversatesi in strada dal m ...

"Le immagini che arrivano in queste ore da Monteforte Irpino e Sarno riaprono la ferita mai completamente chiusa dell'alluvione del '98: sono un pugno nello stomaco, uno schiaffo ad una terra che ha g ...Notte di paura nella città di Sarno, in provincia di Salerno, dove oltre 250 famiglie ieri notte sono state sfollate dalle proprie abitazioni a causa delle colate di fango riversatesi in strada dal m ...