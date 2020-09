Maddalena Corvaglia | dedica commovente per il compleanno di sua figlia | «Hai dato un senso alla mia vita»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 settembre 2020) L’ex velina di Striscia la Notizia,incanta Instagram con le sue foto mozzafiato, ma questa volta è la dolcea suaad attirare l’attenzione. Ieri, 28 settembre 2020, la sua piccola Jamie ha compiuto nove anni e la showgirl le hato un post in grado di sciogliere i cuori più duri. Non solo una collezione di foto sensuali, ma anche tantissima dolcezza per la sua dolce bambina. Un messaggio che ha davvero commosso i suoi tantissimi followers. Più di un milione di seguaci ci sono uniti agli auguri per la piccola di. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram, foto d’addio all’estate: super muscolosa in piscina, troppo per i ...