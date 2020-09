Macron tenta la strada della diplomazia con la Russia (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente francese è impegnato in un dialogo con Mosca, anche se Putin appoggia il regime bielorusso e nega l’avvelenamento di Navalnyj. E potrebbe mediare tra l’opposizione e Lukašenko. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente francese è impegnato in un dialogo con Mosca, anche se Putin appoggia il regime bielorusso e nega l’avvelenamento di Navalnyj. E potrebbe mediare tra l’opposizione e Lukašenko. Leggi

GisellaPagano : Macron tenta di salvare il Libano da se stesso - g_valenza : Macron tenta di salvare il Libano da se stesso - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Libia La #Francia tenta di rientrare in partita per la stabilizzazione e la ricostruzione del paese dopo i passi falsi… - MonicaMazza81 : RT @agenzia_nova: #Libia La #Francia tenta di rientrare in partita per la stabilizzazione e la ricostruzione del paese dopo i passi falsi… - Giomil2 : RT @agenzia_nova: #Libia La #Francia tenta di rientrare in partita per la stabilizzazione e la ricostruzione del paese dopo i passi falsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron tenta Macron tenta di salvare il Libano da se stesso - Pierre Haski Internazionale Macron tenta la strada della diplomazia con la Russia

Il presidente francese è impegnato in un dialogo con Mosca, anche se Putin appoggia il regime bielorusso e nega l’avvelenamento di Navalnyj. E potrebbe mediare tra l’opposizione e Lukašenko. Leggi ...

Macron tenta di salvare il Libano da se stesso

Dopo l’esplosione del 4 agosto il presidente francese aveva ricevuto delle promesse di riforme dai partiti libanesi. Ma la Francia da sola non può riscrivere gli equilibri geopolitici della regione. L ...

Il presidente francese è impegnato in un dialogo con Mosca, anche se Putin appoggia il regime bielorusso e nega l’avvelenamento di Navalnyj. E potrebbe mediare tra l’opposizione e Lukašenko. Leggi ...Dopo l’esplosione del 4 agosto il presidente francese aveva ricevuto delle promesse di riforme dai partiti libanesi. Ma la Francia da sola non può riscrivere gli equilibri geopolitici della regione. L ...