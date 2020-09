Macron incontra la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya (Di martedì 29 settembre 2020) Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya a Vilnius. Tema dell’incontro, la situazione politica in Bielorussia. Macron ha rassicurato la Tikhanovskaya, assicurando che l’Europa tenterà di mediare nella crisi politica bielorussa. “Noi faremo del nostro meglio in quanto europei per aiutare a mediare“. All’uscita dall’incontro, nel rispondere alle domande dei giornalisti, la principale candidata dell’opposizione bielorussa ha affermato che Macron “ha promesso di fare tutto per aiutare nella mediazione per la crisi politica nel nostro Paese“, Svetlana ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Incontro tra il presidente francese Emmanuele ladell’opposizionea Vilnius. Tema dell’incontro, la situazione politica in Bielorussia.ha rassicurato la, assicurando che l’Europa tenterà di mediare nella crisi politica. “Noi faremo del nostro meglio in quanto europei per aiutare a mediare“. All’uscita dall’incontro, nel rispondere alle domande dei giornalisti, la principale candidata dell’opposizioneha affermato che“ha promesso di fare tutto per aiutare nella mediazione per la crisi politica nel nostro Paese“,...

