"Ma a letto...". Orribile sfondone di Elisabetta Gregoraci: bassezza (molto spinta) sull'inquilino, gelo al Gf Vip | Video (Di martedì 29 settembre 2020) Altro scivolone e altre polemiche, per ora solo sui social, contro Elisabetta Gregoraci. Tutta colpa di una frase decisamente poco carina catturata dalle telecamere del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a cui, tra mille polemiche e chiacchiericci, l'ex di Flavio Briatore sta prendendo parte. Conversando con Adua Del Vesco, la Gregoraci si spende in un giudizio "da censura" su Massimiliano Morra, ex proprio di Adua (i due hanno ricucito in una drammatica diretta proprio al Gf Vip). Il punto è che la Gregoraci rimprovera a Massimiliano di essere moscio, così rivolgendosi ad Adua ecco che afferma: "Mamma mia perà... glielo vuoi spiega'? Ma a letto era così pure? Mamma mia... no Adua no, spero de no...". Parole, quelle della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Altro scivolone e altre polemiche, per ora solo sui social, contro. Tutta colpa di una frase decisamente poco carina catturata dalle telecamere del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a cui, tra mille polemiche e chiacchiericci, l'ex di Flavio Briatore sta prendendo parte. Conversando con Adua Del Vesco, lasi spende in un giudizio "da censura" su Massimiliano Morra, ex proprio di Adua (i due hanno ricucito in una drammatica diretta proprio al Gf Vip). Il punto è che larimprovera a Massimiliano di essere moscio, così rivolgendosi ad Adua ecco che afferma: "Mamma mia perà... glielo vuoi spiega'? Ma aera così pure? Mamma mia... no Adua no, spero de no...". Parole, quelle della ...

heybealittle : @MarcomeMarmorto a volte questo correttore di twitter è orribile veramente ahahah. comunque io sto dicendo che ho l… - tommyv_bb : @Iperborea_ Dopo l'orribile frase di Elisabetta, spero che rimanga nel suo letto. “niente bacio perché sennò non to… - CanettiQueen : RT @C_Carlotta_C: Vi dico solo che sono rientrata in casa e ho messo la felpa col pile, messo la trapuntina pesante al letto (mi rifiuto di… - C_Carlotta_C : Vi dico solo che sono rientrata in casa e ho messo la felpa col pile, messo la trapuntina pesante al letto (mi rifi… - eoshire : Mini attacco di ansia profonda perché è stato il mio anime support character per più di un anno e se gli succede qu… -

Ultime Notizie dalla rete : letto Orribile Blog: 5 cambi della discordia: mettete le polemiche in quarantena vivoperlei.calciomercato.com Uccide genitori | fa entrambi a pezzi | loro non volevano più mantenerlo

Un uomo uccide genitori in maniera orribile e cerca di scioglierne i corpi mutilati. Loro non volevano più mantenerlo a sbafo. Una assurda tragedia familiare ha luogo nello stato del Tennessee, negli ...

Un papà orco in una casa degli orrori a Padova

Un uomo ha frustato i suoi figli e costretto la moglie incinta ad avere rapporti. Una casa degli orrori a Padova.

Un uomo uccide genitori in maniera orribile e cerca di scioglierne i corpi mutilati. Loro non volevano più mantenerlo a sbafo. Una assurda tragedia familiare ha luogo nello stato del Tennessee, negli ...Un uomo ha frustato i suoi figli e costretto la moglie incinta ad avere rapporti. Una casa degli orrori a Padova.