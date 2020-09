L'ultimo schiaffo del governo al popolo: no alla desecretazione dei verbali del Cts (Di martedì 29 settembre 2020) «Pubblicare, in maniera automatica, integrale e senza omissioni di sorta, tutti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, oltre quelli già a disposizione, posto che tale pubblicità è necessaria all'esercizio dell'ordinario controllo politico-democratico da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti». È l'invito contenuto nella mozione del centrodestra - prima firmataria la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - che è stata respinta oggi alla Camera dei deputati dalla maggioranza. I no sono stati 241, i sì 199, cinque gli astenuti. «Il governo ha già scelto, lo scorso 4 settembre, di procedere alla pubblicazione dei verbali del Cts, decorsi 45 giorni di tempo dalla data ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) «Pubblicare, in maniera automatica, integrale e senza omissioni di sorta, tutti idelle riunioni del Comitato tecnico scientifico, oltre quelli già a disposizione, posto che tale pubblicità è necessaria all'esercizio dell'ordinario controllo politico-democratico da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti». È l'invito contenuto nella mozione del centrodestra - prima firmataria la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - che è stata respinta oggiCamera dei deputati dmaggioranza. I no sono stati 241, i sì 199, cinque gli astenuti. «Ilha già scelto, lo scorso 4 settembre, di procederepubblicazione deidel Cts, decorsi 45 giorni di tempo ddata ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimo schiaffo L'ultimo schiaffo del governo al popolo: no alla desecretazione dei verbali del Cts Il Tempo L'ultimo schiaffo del governo al popolo: no alla desecretazione dei verbali del Cts

«Pubblicare, in maniera automatica, integrale e senza omissioni di sorta, tutti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, ...

