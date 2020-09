L' Ue valuta se elimnare le monete da 1-2 centesimi

(Di martedì 29 settembre 2020) Dalla fine del prossimo anno potremmo veder sparire le monetine da 1 e 2, che in Italia portano con sè sul loro retro, rispettivamente, il Castel del Monte e la Mole Antonelliana. La Commissione europea ha infatti avviato oggi unazione d’impatto sul loro utilizzo e a fine 2021 deciderà se proporre di dismetterli.Bruxelles consulterà istituzioni, autorità pubbliche, industria e società civile, attraverso una consultazione pubblica che durerà 15 settimane. Lazione è richiesta dal regolamento che chiede alla Commissione di esaminare periodicamente l’utilizzo dei diversi conii, in particolare quelli da 1 e 2.Alla fine del prossimo anno la Commissione deciderà se presentare una proposta legislativa che introduca regole ...

L’Italia ha interrotto il conio dal 2018. L’Ue valuta la dismissione delle monetine da 1 e 2 cent, mai entrate veramente nel cuore delle persone. Ma l’eliminazione delle due monete non è semplice e ..."La Commissione valuterà attentamente l'impatto economico ... ha deciso di arrotondare i prezzi per eccesso o per difetto per eliminare l'utilizzo delle monetine da 1 e 2 centesimi.