L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per il 30 settembre

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Cosa dicono le stelle? L’oroscopo diFox per il 30. Ariete. I cuori solitari non devono temere e non devono pensare di essere sfortunati solo perché puntano su persone sbagliate. Sul fronte lavoro, se ci sono stati rallentamenti ora si può ripartire. Toro. Hai bisogno di fare chiarezza in amore: sappi, però, che non sei tu il problema. La ‘colpa’ è di una persona che non è convinta di quello che fa. Per il lavoro, i prossimi tre mesi saranno importanti per definire una situazione e capire come muoversi. Gemelli. C’è un pò di stanchezza, piccole discussioni da gestire. Anche sul lavoro, la giornata non è delle migliori: sei nervoso e stanco. Cancro. Venere tornerà nel tuo segno nelle prossime ...