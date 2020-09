Lo straordinario Neri Marcorè imita Conte: 'Ha chiamato l'Europa e...' (Di martedì 29 settembre 2020) Neri Marcorè è Giuseppe Conte: "Ha chiamato l'Europa e ho provato a buttargliela un po' in caciare, ho promesso 150 sms gratis e niente scatto alla risposta... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020); è Giuseppe: "Hal'e ho provato a buttargliela un po' in caciare, ho promesso 150 sms gratis e niente scatto alla risposta...

Continua la parodia del presidente del Consiglio a DiMartedì: "Ho promesso 150 sms gratis e niente scatto alla risposta...".

Rebecca Louise Law riconquista Parma con 200 mila fiori

Dal 2 ottobre al 19 dicembre 2020 riapre Florilegium, la prima personale italiana dell’artista britannica allestita all’Oratorio di San Tiburzio, nell'ambi ...

