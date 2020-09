LIVE – Monza-Triestina 3-0, Coppa Italia 2020/2021: secondo turno (DIRETTA) (Di martedì 29 settembre 2020) Alle 20:45 di martedì 29 settembre Monza e Triestina scenderanno in campo in occasione del secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. C’è grande attesa all’U-POWER STADIUM di Monza con le due squadre pronte a contendersi il pass per il turno successivo della competizione nazionale. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI Monza-Triestina 3-0 (23′ Barillà, 77′ aut.Offredi, 90′ rig. Machin) Coppa Italia 2020/2021, ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Alle 20:45 di martedì 29 settembrescenderanno in campo in occasione deldi. C’è grande attesa all’U-POWER STADIUM dicon le due squadre pronte a contendersi il pass per ilsuccessivo della competizione nazionale. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LALE FORMAZIONI UFFICIALI3-0 (23′ Barillà, 77′ aut.Offredi, 90′ rig. Machin), ...

