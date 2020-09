L' immunologo | ' Il caso Genoa insegna che i giovani non sono immuni e dobbiamo proteggerci'

Ultime Notizie dalla rete : immunologo caso

Il Fatto Quotidiano

Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas: "Tutti dobbiamo comportarci in modo responsabile. Tutti i giovani debbano farlo per loro e per proteggere le persone fragili " ...La ripresa di scuole e università, gli spostamenti sui mezzi pubblici, il rischio assembramenti, le temperature che scendono: tutti fattori che contribuiscono a far salire “la curva dei contagi, che è ...