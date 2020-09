Libia, i familiari dei pescatori italiani sequestrati si incatenano a Montecitorio: “Il governo ci ha abbandonato” (Video) (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Incatenati davanti al Parlamento in piazza Montecitorio. Hanno passato la notte così i familiari dei pescatori italiani sequestrati in Libia dai militari del generale Khalifa Haftar. Una protesta eclatante per denunciare la mancanza di informazioni da parte del governo che continua a fischiettare sulla vicenda. I parenti dei marittimi di Mazara del Vallo, in ostaggio delle milizie della Cirenaica da ormai 28 giorni, pretendono giustamente delle risposte chiare da parte delle autorità italiane. Ma soprattutto esigono che il ministero degli Esteri faccia di più, e lo faccia subito, per riportare a casa i pescatori ingiustamente detenuti in Libia. “Mio figlio mi ha chiesto aiuto, mi ha detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Incatenati davanti al Parlamento in piazza. Hanno passato la notte così ideiindai militari del generale Khalifa Haftar. Una protesta eclatante per denunciare la mancanza di informazioni da parte delche continua a fischiettare sulla vicenda. I parenti dei marittimi di Mazara del Vallo, in ostaggio delle milizie della Cirenaica da ormai 28 giorni, pretendono giustamente delle risposte chiare da parte delle autorità italiane. Ma soprattutto esigono che il ministero degli Esteri faccia di più, e lo faccia subito, per riportare a casa iingiustamente detenuti in. “Mio figlio mi ha chiesto aiuto, mi ha detto ...

