Libero: Friuli, l’ultima di Arcuri, il gel fornito alle scuole non ha azione anti-Covid (Di martedì 29 settembre 2020) Su Libero “l’ultima di Arcuri”, il commissario alla ripresa scolastica. Una notizia che viene da Aquileia, in provincia di Udine. “L’Azienda sanitaria locale ha scoperto infatti che il gel disinfettante fornito da Domenico Arcuri alle scuole non è a norma e non funziona“. La scoperta è arrivata a seguito di un caso di contagio di un bambino che frequenta la primaria dell’istituto comprensivo Don Milani di Fiumicello. Testato per il Covid perché entrato in contatto con un contagiato, è risultato positivo e così tutti i suoi compagni di classe e le maestre sono stati messi in quarantena, in attesa di tampone. Sabato, poi, i medici del Dipartimento di prevenzione della Asl hanno svolto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Su“l’ultima di”, il commissario alla ripresa scolastica. Una notizia che viene da Aquileia, in provincia di Udine. “L’Azienda sanitaria locale ha scoperto infatti che il gel disinfettanteda Domeniconon è a norma e non funziona“. La scoperta è arrivata a seguito di un caso di contagio di un bambino che frequenta la primaria dell’istituto comprensivo Don Milani di Fiumicello. Testato per ilperché entrato in contatto con un contagiato, è risultato positivo e così tutti i suoi compagni di classe e le maestre sono stati messi in quarantena, in attesa di tampone. Sabato, poi, i medici del Dipartimento di prevenzione della Asl hanno svolto ...

comedian72 : RT @napolista: Libero: Friuli, l’ultima di #Arcuri, il #gel fornito alle #scuole non ha azione anti-Covid La scoperta è avvenuta in seguito… - napolista : Libero: Friuli, l’ultima di #Arcuri, il #gel fornito alle #scuole non ha azione anti-Covid La scoperta è avvenuta i… - AImmobiliare : POZZUOLO DEL FRIULI capannone mq 1000 artigianale/industriale, altezza 7,5 metri, volendo modificabile in commercia… - AImmobiliare : FAGAGNA in zona commerciale/artigianale di sicuro interesse, con ampia visibilità, proponiamo terreno edificabile,… - TREVISOEVENTI : -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Friuli 07.30 / 'Hayaletler' di AzraDeniz Okyay al Visionario Il Friuli Craf online: Francesco Nonino si racconta

Nuovo appuntamento live con “20 minuti con il Craf”, gli incontri in diretta che il centro spilimberghese, con l’intervento del suo direttore Alvise Rampini, organizza per promuovere la fotografia att ...

Nuoto in acque libere, vince (ovviamente) Furlan

L'atleta friulano, plurimedagliato nel fondo, si impone al trofeo Riviera di Trieste, tra le pochissime manifestazioni di questo tipo a livello nazionale nella stagione del covid ...

Nuovo appuntamento live con “20 minuti con il Craf”, gli incontri in diretta che il centro spilimberghese, con l’intervento del suo direttore Alvise Rampini, organizza per promuovere la fotografia att ...L'atleta friulano, plurimedagliato nel fondo, si impone al trofeo Riviera di Trieste, tra le pochissime manifestazioni di questo tipo a livello nazionale nella stagione del covid ...