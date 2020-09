“Li ho uccisi perchè erano troppo felici”, la frase choc di De Marco (Di martedì 29 settembre 2020) Fidanzati uccisi, De Marco agli inquirenti: “Li ho ammazzati perché erano troppo felici”. Lo studente 21enne arrestato e reo confesso “Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia». La terribile confessione dell’assassino di Lecce. Sono le terribili parole di Antonio De Marco, lo studente 21enne arrestato e reo … L'articolo “Li ho uccisi perchè erano troppo felici”, la frase choc di De Marco proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Fidanzati, Deagli inquirenti: “Li ho ammazzati perchéfelici”. Lo studente 21enne arrestato e reo confesso “Li hoperchétroppi felici e per questo mi è montata la rabbia». La terribile confessione dell’assassino di Lecce. Sono le terribili parole di Antonio De, lo studente 21enne arrestato e reo … L'articolo “Li hoperchèfelici”, ladi Deproviene da YesLife.it.

ilriformista : “Li ho uccisi perché erano troppo felici”, le parole raccapriccianti del killer di Eleonora e Daniele #Lecce - Corriere : «Ho fatto una cavolata . So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la… - vincisgl : Al killer di Lecce che ha ucciso quella coppia di fidanzati che dice 'Li ho uccisi perché erano felici'. Dico se tu… - SimonettaGiaco1 : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. - AndBorto : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. -

