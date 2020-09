Lezioni sospese (dopo 1 solo giorno di scuola) all’Istituto Comprensivo Ardea II: genitori infuriati (Di martedì 29 settembre 2020) Istituto Comprensivo Ardea II senza pace: dopo il rinvio dell’apertura della scuola, deciso dal dirigente, fissato al 28 settembre, ecco che oggi, appena un giorno dopo dal primo suono della campanella, lo stesso dirigente scolastico firma una nuova circolare (la n. 13), con la quale comunica che dal giorno 30 settembre le attività didattiche di tutto l’Istituto sono sospese. Le motivazioni Le motivazioni addette sono la mancanza di segnaletica per la prevenzione del Covid-19 all’interno degli edifici scolastici, la situazione igienico-sanitaria all’esterno e all’interno del plesso di Campo di Carne e l’assenza continua di energia elettrica nella scuola di Campo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) IstitutoII senza pace:il rinvio dell’apertura della, deciso dal dirigente, fissato al 28 settembre, ecco che oggi, appena undal primo suono della campanella, lo stesso dirigente scolastico firma una nuova circolare (la n. 13), con la quale comunica che dal30 settembre le attività didattiche di tutto l’Istituto sono. Le motivazioni Le motivazioni addette sono la mancanza di segnaletica per la prevenzione del Covid-19 all’interno degli edifici scolastici, la situazione igienico-sanitaria all’esterno e all’interno del plesso di Campo di Carne e l’assenza continua di energia elettrica nelladi Campo di ...

