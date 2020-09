Lezioni Ridotte a Bologna | Manca il Personale Scolastico

Leggi su youreduaction

(Di martedì 29 settembre 2020) Due scuole primarie dihanno dovuto ridurre lepernza di. Nell’istituto comprensivo 19 leda mercoledì termineranno alle 14 invece che alle 16.30. Lo rende noto un comunicato, che spiega che la decisione è stata presa per lanza di. Non solodocente ma anche ATA, per cui …