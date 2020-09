Lesione di primo grado al bicipite femorale per Insigne: un mese fermo (Di martedì 29 settembre 2020) Il Napoli, con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Lorenzo Insigne dopo gli accertamenti a cui il giocatore si è sottoposto questa mattina. Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono dunque quelli preannunciati di circa un mese. L’obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali per la partita con l’Atalanta o quella successiva col Benevento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Il Napoli, con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Lorenzodopo gli accertamenti a cui il giocatore si è sottoposto questa mattina. Lorenzo, sostituito domenica durante iltempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadidelsinistro. I tempi di recupero sono dunque quelli preannunciati di circa un. L’obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali per la partita con l’Atalanta o quella successiva col Benevento. L'articolo ilNapolista.

