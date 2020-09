Lecce fidanzati uccisi, arrestato il presunto assassino: è l’ex coinquilino di De Santis (Di martedì 29 settembre 2020) Il 28 settembre 2020 è stato arrestato il presunta omicida di dei fidanzati uccisi a Lecce. Si tratta di Antonio Di Marco, ragazzo di 21 anni che per un periodo è stato coinquilino di Daniele De Santis e la sua compagna, Eleonora Manta. Il giovane, che studia scienze infermieristiche, è originario di Casarano, piccolo centro nel Leccese. L’omicidio è stato studiato nei minimi dettagli, dalle indagini è emerso che Di Marco aveva in programma non solo di ucciderli, ma torturarli. Il movente è ancora un mistero, non si esclude nessuna pista. Leggi anche –> Daniele De Santis ucciso in casa con la sua compagna: è caccia all’uomo fidanzati uccisi a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020) Il 28 settembre 2020 è statoil presunta omicida di dei. Si tratta di Antonio Di Marco, ragazzo di 21 anni che per un periodo è statodi Daniele Dee la sua compagna, Eleonora Manta. Il giovane, che studia scienze infermieristiche, è originario di Casarano, piccolo centro nelse. L’omicidio è stato studiato nei minimi dettagli, dalle indagini è emerso che Di Marco aveva in programma non solo di ucciderli, ma torturarli. Il movente è ancora un mistero, non si esclude nessuna pista. Leggi anche –> Daniele Deucciso in casa con la sua compagna: è caccia all’uomoa ...

