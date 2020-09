Lecce | arrestato l’assassino dell’arbitro De Santis | l’ex coinquilino ha confessato I dettagli

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 settembre 2020) "Si, sono stato io".È statoieri sera l'assassino dell'arbitro Daniele Dee della sua compagna Eleonora Manta, uccisi alo scorso 21 settembre. Lui è Antonio De Marco, uno studente di 21 anni ed exdella coppia. La confessione è avvenuta nella notte davanti al procuratore di, Leonardo Leone De Castris, che lo ha interrogato presso la caserma dei Carabinieri."Ha un indole violenta, non ha avuto nessuna pietà. Il delitto è stato realizzato con spietatezza e in assenza di compassione per mero compiacimento sadico, il killer è insensibile a ogni richiamo di umanità", si legge nel decreto di fermo. "L'unica cosa che non è stato possibile ricostruire secondo l'impostazione accusatoria è il movente, è ...