Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l’inquinamento

(Di martedì 29 settembre 2020) La tutela dell’ambiente non è un vezzo, ma un intervento necessario per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Abbassare l’inquinamento atmosferico vuol dire produrre importanti benefici per la salute pubblica, a partire dalla drastica riduzione delle patologie respiratorie. Da quando, come5 Stelle, siamo al Governo, per perseguire questo fine, abbiamo messo in campo una vera rivoluzione verde della mobilità, con l’obiettivo di ridurre le auto inquinanti in circolazione, abbracciare una mobilità a basso impatto ambientale e incentivando l’acquisto di veicoli elettrici, in linea con i programmi di sviluppo sostenibile a livello europeo e nazionale. Stiamo trasformando in realtà quella che è, da sempre, una nostra battaglia: la tutela dell’ambiente. Lo abbiamo fatto, da subito, ...