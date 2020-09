Le mani della camorra sui ristoranti di Roma centro: 13 arresti (Di martedì 29 settembre 2020) Dalle prime luci dell'alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coadiuvati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Tra i destinatari dell'ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell'omonimo clan camorristico. L'indagine dei Carabinieri, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo Moccia, ha permesso di documentare gli interessi economici del clan nella Capitale ed, in particolare, la gestione ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Dalle prime luci dell'alba, nelle province die Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, coadiuvati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiestalocale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Tra i destinatari dell'ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell'omonimo clan camorristico. L'indagine dei Carabinieri, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo Moccia, ha permesso di documentare gli interessi economici del clan nella Capitale ed, in particolare, la gestione ...

ZZiliani : Di Bello sta carburando. Sul mani della Roma il fischio è arrivato dopo 3 decimi di secondo. Riscatto. #RomaJuventus - repubblica : Le mani della camorra sui ristoranti a Roma, 13 arresti: ci sono anche due membri del clan Moccia - ZZiliani : Cara @SkySport, è mezzanotte e nel salotto di Caressa non è stata detta una parola (non dico mostrata un'immagine:… - AuraZacchi : RT @domanigiornale: Il 6 aprile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere circa trecento poliziotti hanno picchiato selvaggiamente i detenuti… - gennysiervo : RT @TolliVincenzo: Nella mia scuola non si può stare in due nello stesso bagno, a lavarsi le mani per esempio, ma si può prendere l'ascenso… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della Non lasciamo Reggio nelle mani della Lega | il manifesto Il Manifesto La querelle di Troina: «Ma quale Tiziano, quel quadro è una "crosta"»

Lo storico Andrea Donato, esperto delle opere del grande pittore veneto, non ha dubbi: «Il dipinto è opera di un copista anonimo» ...

I ristoranti di Roma nelle mani dei clan camorra, 13 arresti

ROMA, 29 SET - Le mani dei clan camorristici sui ristoranti del centro di Roma. E' quanto emerge da un'indagine dei carabinieri che stanno eseguendo tra le province di Roma e Napoli un'ordinanza di cu ...

Lo storico Andrea Donato, esperto delle opere del grande pittore veneto, non ha dubbi: «Il dipinto è opera di un copista anonimo» ...ROMA, 29 SET - Le mani dei clan camorristici sui ristoranti del centro di Roma. E' quanto emerge da un'indagine dei carabinieri che stanno eseguendo tra le province di Roma e Napoli un'ordinanza di cu ...