Le mani della camorra su Roma: sequestrati 14 ristoranti nel centro della Capitale (Di martedì 29 settembre 2020) Estorsione, esercizio abusivo del credito e fittizia intestazione di beni, con l'aggravante del metodo mafioso. Sono i reati contesti a vario titolo a 13 persone arrestate dai carabinieri di Roma e Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Capitale, nell'ambito di una operazione anti camorra. E, in particolare, contro il clan Moccia. Dei 13 indagati otto sono finiti in carcere e altri 5 ai domiciliari. sequestrati anche 14 ristoranti. Il colpo al clan Moccia Nell'ambito della stessa operazione, che vede coinvolti Angelo e Luigi Moccia, capi dell'omonimo clan camorrista, i carabinieri hanno anche effettuato il sequestro preventivo, anche ai fini ...

