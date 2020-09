Le mani del clan Moccia sui locali di Roma: 13 arresti. “I ristoranti sono tutti loro”. Tra le vittime di usura anche il figlio di Gigi D’Alessio (Di martedì 29 settembre 2020) “Lo sai chi è Angelo? C’ha un esercito a disposizione…”. E ancora: “I ristoranti di Roma sono tutti loro! tutti! Non riconducibili!”. locali in zone prestigiose, estorsioni con il metodo mafioso e soldi in prestito a imprenditori e personaggi noti. Fra le vittime di un presunto caso di usura anche Claudio D’Alessio, figlio 33enne del noto cantautore Gigi. Secondo la Procura di Roma, la famiglia Moccia di Afragola da almeno una decina d’anni sta investendo pesantemente sulla Capitale. E l’operazione di questa mattina messa a segno dalla Dda di Roma ha permesso di portare alla luce alcuni degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Lo sai chi è Angelo? C’ha un esercito a disposizione…”. E ancora: “Idiloro!! Non riconducibili!”.in zone prestigiose, estorsioni con il metodo mafioso e soldi in prestito a imprenditori e personaggi noti. Fra ledi un presunto caso diClaudio D’Alessio,33enne del noto cantautore. Secondo la Procura di, la famigliadi Afragola da almeno una decina d’anni sta investendo pesantemente sulla Capitale. E l’operazione di questa mattina messa a segno dalla Dda diha permesso di portare alla luce alcuni degli ...

trash_italiano : Come passare dalla parte del torto in un attimo. Franceska, magari per strategia, provoca. Può farlo, fa parte del… - repubblica : Le mani della camorra sui ristoranti a Roma, 13 arresti: ci sono anche due membri del clan Moccia - Agenzia_Italia : Le mani della Camorra sui ristoranti del centro storico di Roma - lambdarachael : si lamentano del fatto che non trovano lavoro, però poi si laureano in scienze politiche oppure non escono dalla lo… - opivarese : RT @FNInfermieri: Un ringraziamento speciale all' O.P.I Provinciale L'Aquila, e alla presidente Maria Luisa Ianni, per l'assegno di mille e… -