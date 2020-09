“Le mafie puntano ai soldi del Recovery plan. Molte aree del Paese non riconoscono l’usura, sono assuefatte ai clan e non denunciano più” (Di martedì 29 settembre 2020) Gli effetti dell’altro virus sono lenti, molto meno immediati rispetto a quelli del Covid-19. L’altro virus sono le mafie che hanno approfittato della crisi economica provocata dall’emergenza coronavirus per infiltrarsi nel tessuto sano dell’eonomica. Il peso che l’usura e l’estorsione hanno avuto sulle imprese in Italia ai tempi del Covid-19, però, non è ancora chiaro: occorrerà attendere qualche tempo per averne un’idea. A constatarlo è il prefetto Annapaola Porzio, a capo dell’ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella Relazione annuale 2020 presentata oggi. “La fotografia di quello che è accaduto dallo scorso mese di marzo, ci impone di richiamare l’attenzione di tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Gli effetti dell’altro viruslenti, molto meno immediati rispetto a quelli del Covid-19. L’altro virusleche hanno approfittato della crisi economica provocata dall’emergenza coronavirus per infiltrarsi nel tessuto sano dell’eonomica. Il peso che l’usura e l’estorsione hanno avuto sulle imprese in Italia ai tempi del Covid-19, però, non è ancora chiaro: occorrerà attendere qualche tempo per averne un’idea. A constatarlo è il prefetto Annapaola Porzio, a capo dell’ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella Relazione annuale 2020 presentata oggi. “La fotografia di quello che è accaduto dallo scorso mese di marzo, ci impone di richiamare l’attenzione di tutti ...

