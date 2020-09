Lavoro, sgravio al 50% sui contratti stabili. Ipotesi 100% per chi assume giovani (Di martedì 29 settembre 2020) Dote iniziale 5-6 miliardi. Asse Iv-Pd per rendere i contratti a termine meno rigidi modificando il decreto Dignità su causali e costi. Riforma ammortizzatori associata alle politiche attive Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) Dote iniziale 5-6 miliardi. Asse Iv-Pd per rendere ia termine meno rigidi modificando il decreto Dignità su causali e costi. Riforma ammortizzatori associata alle politiche attive

Dote iniziale 5-6 miliardi. Asse Iv-Pd per rendere i contratti a termine meno rigidi modificando il decreto Dignità su causali e costi. Riforma ammortizzatori associata alle politiche attive ...

Firenze, via libera dal Consiglio al taglio delle tasse comunali alle attività danneggiate dal Covid

Diventano esecutive, con l’approvazione in Consiglio comunale, le delibere dell’assessore al bilancio Federico Gianassi che stabiliscono il grande taglio delle tasse comunali per il 2020 alle imprese ...

Firenze, via libera dal Consiglio al taglio delle tasse comunali alle attività danneggiate dal Covid

Diventano esecutive, con l'approvazione in Consiglio comunale, le delibere dell'assessore al bilancio Federico Gianassi che stabiliscono il grande taglio delle tasse comunali per il 2020 alle imprese ...