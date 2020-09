L'assassino della coppietta di Lecce ha confessato: 'Erano troppo felici, per questo mi è montata la rabbia' (Di martedì 29 settembre 2020) Voleva torturare e uccidere, per poi ripulire tutto e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Era questa l'azione che il 21enne Antonio De Marco, fermato lunedì sera a Lecce per l'... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Voleva torturare e uccidere, per poi ripulire tutto e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Era questa l'azione che il 21enne Antonio De Marco, fermato lunedì sera aper l'...

ChiodiDonatella : RT @riktroiani: È stato arrestato in serata l'assassino dell'arbitro Daniele #DeSantis e della sua compagna Eleonora #Manta, uccisi a Lecce… - peppe62291259 : Stanotte ho sognato che l'assassino della coppia di Lecce Eleonora e Daniele veniva messo nella stessa cella dei fr… - DeliaPagliuca : L'assassino della coppia pugliese studiava per diventare infermiere. Infermiere!! Ci rendiamo conto?!! Manon sarebb… - globalistIT : #lecce Leggete qui cosa ha raccontato #29settembre - teomic : RT @Tg1Raiofficial: E' stato arrestato l'assassino dei due fidanzati di #Lecce. E' un 21enne della zona che ha confessato. In alcuni foglie… -