"BITUME Industrial Platform of Arts" – L'arte pubblica incontra l'archeologia industriale in un progetto site-specific, tra memoria e materia Archeologia industriale e arte pubblica, storia civica e memoria di un luogo, sperimentazione estetica e indagini geologiche. Ragusa si prepara ad abbracciare Bitume industrial platforms of arts, progetto site-specific visitabile a partire dal 16 ottobre 2020, con più di trenta opere realizzate in un unico sito dismesso da tempo: l'ex fabbrica di materiale bituminoso Antonino Ancione, traccia profonda del passato produttivo della città, racconto di ricchezza e fatica con cui sono state costruite non solo le strade della Sicilia, ma anche di tante capitali europee. Nato nel solco di FestiWall, il Festival di ...

