L’Allieva 3 | godibile | ma è sempre la stessa storia

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 settembre 2020) L'Allieva 3 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi La terza stagione de L’Allieva è partita da un cambiamento importante, almeno sulla carta: la protagonista, finito il tirocinio, è diventata un medico legale, dunque al posto della ragazzina insicura di un tempo ci si poteva aspettare una donna più sicura, pronta a prendere in mano le redini della propria vita e del proprio lavoro. Così non è: Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), anche al suo primo incarico ufficiale, resta bisognosa di rassicurazioni, si senteun’allieva e non va meglio sul fronte privato, perchè nella suacon il dottor Conforti (Lino Guanciale) è eternamente in attesa di qualcosa. Tutto ciò sicuramente rafforza l’identità della fiction Endemol Shine e conferma la simpatia della ...