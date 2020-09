"La vita davanti a sé" ha il volto di Sophia Loren

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Cinzia Romani L'attrice è la protagonista del film tratto dal romanzo di Romain Gary, che andrà in onda su Netflix Vecchia e puttana. E con un cuore così grande da spingerla su e giù per le scale della sua pensione, al sesto piano, ad accudire i bambini «nati di traverso», figli delle prostitute di Belleville, di tutte le razze e di tutte le religioni, che lei ama come fossero suoi, proteggendoli dalla strada e dal mondo. Perché Madame Rosa di sofferenza se ne intende: ebrea, è sopravvissuta ad Auschwitz. Soltanto, leggenda vivente del cinema italiano e internazionale, poteva calarsi con la sua autorevolezza scenica nel ruolo dell'anziana ex-meretrice marcata dalla Shoah, descritta da Romain Gary nel romanzo Laa ...