La Val Gardena in bicicletta | dove andare e cosa sapere

(Di martedì 29 settembre 2020) La Val Gardena sorprende sempre. Anche gli amanti delle due ruote. Viaggiare, affrontare quelle salite che portano a scoprire vette incantate. Anche con il supporto delle e-bike, le bici a pedalata assistita che è possibile noleggiare ovunque. Dalle dolci piste ciclabili che costeggiano fiumi e valli adatte a tutta la famiglia, agli itinerari per ciclisti esperti, come il percorso del Sellaronda. E ancora, la mountain bike, con i numerosi percorsi naturali e i bike park, parchi di divertimento serviti dagli impianti di risalita con percorsi adatti a tutti i livelli. Partendo dalle località principale della Val Gardena – Ortisei, S. Cristina e Selva – non c’è che l’imbarazzo della scelta con più di 20 diversi tour giornalieri.