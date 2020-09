La Turchia interviene nella guerra tra Armenia e Azerbaigian, che interessa da vicino anche l'Italia, (Di martedì 29 settembre 2020) Nagorno-Karabakh, armeni e azeri schierano artiglieria pesante 29 settembre 2020 Il conflitto tra Azerbaigian e Armenia per il controllo della regione autonoma del Nagorno Karabakh deve essere ... Leggi su today (Di martedì 29 settembre 2020) Nagorno-Karabakh, armeni e azeri schierano artiglieria pesante 29 settembre 2020 Il conflitto traper il controllo della regione autonoma del Nagorno Karabakh deve essere ...

Mentre continuano gli scontri scoppiati domenica tra le truppe di Baku ed Erevan, con un bilancio di decine vittime su entrambi i fronti, i rischi di ...

Nagorno Karabakh, la Turchia “pronta” a intervenire al fianco dell’Azerbaigian

L'autoproclamata Repubblica aveva denunciato che le forze armate dell'Azerbaigian avevano aperto il fuoco, bersagliando la capitale Stepanakert e provocando diverse vittime tra la popolazione civile.

Mentre continuano gli scontri scoppiati domenica tra le truppe di Baku ed Erevan, con un bilancio di decine vittime su entrambi i fronti, i rischi di ...