La Stampa: caso contagi Genoa, possibile slittamento dell’intera terza giornata di campionato? (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la bomba esplosa in Serie A per i 14 contagi emersi ieri sera tra i tesserati del Genoa, ci si interroga su cosa accadrà alle prossime partite di campionato in programma. La Stampa scrive che potrebbe anche essere rinviata tutta la prossima giornata. La Juve sta monitorando da vicino la situazione. “In attesa di notizie ed eventi c’è anche la Juventus, involontariamente legata agli sviluppi di quel che è successo ieri a Genova con i possibili danni collaterali nel Napoli. La situazione viene monitorata con discrezione dai dirigenti bianconeri, mentre oggi Ronaldo e compagni torneranno ad allenarsi alla Continassa, e nello scenario peggiore potrebbe maturare anche il rinvio del big-match allo Stadium insieme a tutta la giornata di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la bomba esplosa in Serie A per i 14emersi ieri sera tra i tesserati del, ci si interroga su cosa accadrà alle prossime partite diin programma. Lascrive che potrebbe anche essere rinviata tutta la prossima. La Juve sta monitorando da vicino la situazione. “In attesa di notizie ed eventi c’è anche la Juventus, involontariamente legata agli sviluppi di quel che è successo ieri a Genova con i possibili danni collaterali nel Napoli. La situazione viene monitorata con discrezione dai dirigenti bianconeri, mentre oggi Ronaldo e compagni torneranno ad allenarsi alla Continassa, e nello scenario peggiore potrebbe maturare anche il rinvio del big-match allo Stadium insieme a tutta ladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Stampa caso Coronavirus, il virologo Bassetti: “Il caso Genoa può essere la Waterloo dei tamponi" La Stampa Adiconsum alla Conferenza stampa di Prosiel sulla sicurezza dell’impianto elettrico in casa

la presentazione del Libro Bianco “Gli italiani e la Sicurezza elettrica” la presentazione dell’indagine “La sicurezza elettrica dell’impianto domestico” la Tavola rotonda “Manutenzione e innovazione ...

Tampone positivo a Mondovì, due classi e dieci insegnanti del Linguistico in isolamento

La doccia fredda per i licei di Mondovì è scattata ieri (lunedì 28 settembre) sera: quando il dirigente Bruno Gabetti ha avvisato le famiglie che uno degli studenti di una terza del Linguistico di Mon ...

