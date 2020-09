La sottosegretaria alla Salute Zampa dice che è necessaria la proroga dello stato di emergenza

(Di martedì 29 settembre 2020) AGI - "Io credo che noi avremo la necessità di chiedere ladi. E' importante però non fare confusione, una cosa è l', una cosa è il lockdown, sono cose completamente diverse". Lo ha detto laSandraad "Agorà" su Raitre, spiegando che "lavuol dire mantenersi la possibilità di fare molto in fretta se necessario. Parlando di prevenzione,ha detto che "L'ordinanza è imminente, il ministro Speranza ha già detto che bisogna passare ai test rapidi a scuola. Questo - ha spiegato - ci dà delle possibilità molto più larghe di tamponare, di procedere ...

L'esponente di governo: non fare confusione fra emergenza e lockdown. E sottolinea che il Mes è un'occasione unica ...Il concorso per la scuola "non è più rinviabile". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota M5s ...