La situazione in Campania è seria | arriva la stretta di De Luca sulla movida

(Di martedì 29 settembre 2020)in. E' in pubblicazione l'ordinanza numero 75 firmata dal presidente della RegioneVincenzo Deche contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento ...

kiara86769608 : RT @globalistIT: - globalistIT : - infoitinterno : Coronavirus, Ricciardi avvisa: «Tra due settimane la situazione peggiorerà, Lazio e Campania a rischio». E sulla Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione Campania

Nuova stretta sulla movida e restrizioni sempre più imponenti per contenere il contagio da Coronavirus sul territorio campano. Il governatore Vincenzo De Luca, preso atto dell’aumentare di casi positi ...Vincenzo De Luca firma una nuova ordinanza per arginare i contagi Covid-19 in Campania: movida fino alle ore 22 poi divieto di alcolici, feste ...