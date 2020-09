La sabbia rosa della spiaggia di Budelli torna a casa, la figlia del turista pentito: 'Restituita dopo 42 anni' (Di martedì 29 settembre 2020) dopo 42 anni la sabbia rosa della spiaggia di Budelli torna nel suo luogo di origine. Contenuta in una bottiglia, era stata prelevata nel 1978 e trasportata in barca a vela da un turista ligure che la ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020)42ladinel suo luogo di origine. Contenuta in una bottiglia, era stata prelevata nel 1978 e trasportata in barca a vela da unligure che la ...

