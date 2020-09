La ricetta della zuppa di peperoni arrostiti (Di martedì 29 settembre 2020) zuppa fresca di peperoni arrostiti Tempo di preparazione: 50 minutiCalorie: 131 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE:600 g di peperoni 200 ml di salsa di pomodori 2 cucchiai di olio extravergine di olivaun ciuffo di prezzemolo fresco sale e pepe Procedimento Fate arrostire i peperoni in forno alla massima temperatura per circa 20-30 minuti, fino a quando la pelle non sarà ben abbrustolita. Toglieteli dal forno e fateli raffreddare in un sacchetto di carta, così da riuscire a pelarli meglio. Una volta eliminati buccia e semi, ponete le falde di peperoni nel frullatore insieme alla salsa di pomodoro e all’olio. Salate e pepate il necessario. Frullate fino alla consistenza desiderata, suddividete nei piatti da portata, aggiungete del prezzemolo fresco ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 settembre 2020)fresca diTempo di preparazione: 50 minutiCalorie: 131 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE:600 g di200 ml di salsa di pomodori 2 cucchiai di olio extravergine di olivaun ciuffo di prezzemolo fresco sale e pepe Procedimento Fate arrostire iin forno alla massima temperatura per circa 20-30 minuti, fino a quando la pelle non sarà ben abbrustolita. Toglieteli dal forno e fateli raffreddare in un sacchetto di carta, così da riuscire a pelarli meglio. Una volta eliminati buccia e semi, ponete le falde dinel frullatore insieme alla salsa di pomodoro e all’olio. Salate e pepate il necessario. Frullate fino alla consistenza desiderata, suddividete nei piatti da portata, aggiungete del prezzemolo fresco ...

