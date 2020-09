(Di martedì 29 settembre 2020) Le storture di un mercato del lavoro che in troppi casi calpesta i più elementari diritti delle persone. 'Un dipendente di un supermercato di Casalpusterlengo in provincia di Lodi, è stato licenziato ...

zazoomblog : La protesta di Fratoianni: Assurdo licenziare un lavoratore dopo che ha preso il Covid - #protesta #Fratoianni:… - Carmela_oltre : RT @globalistIT: La protesta di Fratoianni: 'Assurdo licenziare un lavoratore dopo che ha preso il Covid' - globalistIT : La protesta di Fratoianni: 'Assurdo licenziare un lavoratore dopo che ha preso il Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : protesta Fratoianni

Orizzonte Scuola

Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana sul caso di in dipendente di un supermercato di Casalpusterlengo cacciato alla vigilia della pensione: "Interrogazione al governo" ...Uniforme obbligatoria per tornare a scuola, pantaloni e cravatta per gli studenti, gonna e collant per le studentesse. Suscita polemiche la decisione di una preside di Francavilla Fontana (Brindisi), ...