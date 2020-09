La proposta dei ricercatori italiani: «Indaghiamo l’acqua ossigenata come profilassi anticontagio da Coronavirus» (Di martedì 29 settembre 2020) L’acqua ossigenata può essere un buon alleato nella profilassi contro il coronavirus. Lo sostiene una «letter to the editor», cioè un breve intervento scientifico che stimola la ricerca fornendo nuovi spunti o soluzioni su cui indagare o commenta, criticandole o arricchendole, precedenti indagini, firmata da un team di ricercatori napoletani e pubblicata sulla rivista Infection control & hospital epidemiology edita da Cambridge University Press. La lettera, già diffusa ad aprile e tornata ora a rimbalzare sui media, ipotizza che il perossido d’idrogeno, cioè la comune acqua ossigenata che usiamo per disinfettare piccole ferite, possa essere sfruttata come antisettico del cavo orale e possa avere una certa efficacia in termini di aggressione del virus mentre si trova ancora nel muco delle cellule epiteliali. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) L’acqua ossigenata può essere un buon alleato nella profilassi contro il coronavirus. Lo sostiene una «letter to the editor», cioè un breve intervento scientifico che stimola la ricerca fornendo nuovi spunti o soluzioni su cui indagare o commenta, criticandole o arricchendole, precedenti indagini, firmata da un team di ricercatori napoletani e pubblicata sulla rivista Infection control & hospital epidemiology edita da Cambridge University Press. La lettera, già diffusa ad aprile e tornata ora a rimbalzare sui media, ipotizza che il perossido d’idrogeno, cioè la comune acqua ossigenata che usiamo per disinfettare piccole ferite, possa essere sfruttata come antisettico del cavo orale e possa avere una certa efficacia in termini di aggressione del virus mentre si trova ancora nel muco delle cellule epiteliali.

