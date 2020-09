La posizione cinese in Europa preoccupa la Germania (Di martedì 29 settembre 2020) Passata sotto traccia nei media nelle ultime giornate, l’acquisizione da parte di Hhla (Hamburger Hafen und Logistik AG), compagnia di logistica partecipata dall’ente amministrativo federale della città tedesca di Amburgo del nuovo grande terminal del porto di Trieste segnala un’importante evoluzione nei rapporti geoeconomici tra l’Europa e la Cina. La Germania entra a gamba tesa … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 29 settembre 2020) Passata sotto traccia nei media nelle ultime giornate, l’acquisizione da parte di Hhla (Hamburger Hafen und Logistik AG), compagnia di logistica partecipata dall’ente amministrativo federale della città tedesca di Amburgo del nuovo grande terminal del porto di Trieste segnala un’importante evoluzione nei rapporti geoeconomici tra l’e la Cina. Laentra a gamba tesa … InsideOver.

GPeppe34N : RT @graziosafuriosa: Missione cinese. Mike Pompeo arriva in Italia e Vaticano (di A. Mauro) - AlTuna60835375 : RT @graziosafuriosa: Missione cinese. Mike Pompeo arriva in Italia e Vaticano (di A. Mauro) - graziosafuriosa : Missione cinese. Mike Pompeo arriva in Italia e Vaticano (di A. Mauro) - adryjimbo : @officialmaz Se non siete capaci di prendere posizione contro un tweet inneggiante i campi di recupero cinese, fare… - AlbSovr : @Kor_One_ Non lo farebbe x bontà, ma xché siamo strategici.Oltre a posizione geografica cruciale, abbandonarci a no… -

Ultime Notizie dalla rete : posizione cinese Perché Taiwan scommette sulla rivalità tra Cina e Unione europea Linkiesta.it 5G, il Governo non arretra di fronte a Pompeo

Il Governo italiano è pronto ad accogliere il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e sul 5G intende ribadire la sua linea indipendentista.

Vaticano spaccato sulla Cina, cardinale Zen: ‘La fede prevalga sulla politica’

Alla vigilia della visita in Vaticano del Segretario di Stato Americano Mike Pompeo, che ha fortemente criticato la posizione della Chiesa cattolica ...

Il Governo italiano è pronto ad accogliere il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e sul 5G intende ribadire la sua linea indipendentista.Alla vigilia della visita in Vaticano del Segretario di Stato Americano Mike Pompeo, che ha fortemente criticato la posizione della Chiesa cattolica ...