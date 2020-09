LA NUOVA ELETTA ALICE CARBONARO IN TOUR PROMOZIONALE IN SICILIA

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 settembre 2020) IL TALENTO INCONTRA L’OPPORTUNITA’ E’na, la“Ragazza per il Cinema” 2020,, 19 anni, da Messina, con il numero 16. La carovana di “Una Ragazza per il Cinema”, ha attraversato, nonostante il momento drammatico dell’emergenza Coronavirus, in lungo e in largo, l’Italia, “illuminandola di bellezza”, in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Un’edizione rimaneggiata, ma al tempo stesso straordinaria, voluta fortemente dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, per avere una continuità. Le ragazze, hanno avuto il privilegio, di sfilare, per la finale, in uno dei luoghi più belli, l’Anfiteatro di Capo dei ...