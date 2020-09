"La ministra Cazzolina". Striscia, bombardamento piccante: via la giacca, décolleté maxi e reggiseno mini. Mai vista così | Video (Di martedì 29 settembre 2020) "Il problema dei professori che guardano le cosce alle ragazzine?". Striscia la notizia parte in quarta contro Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione grillina già alle prese con molti grattacapi. Da oggi ne ha uno in più e si chiama Angelica Massera, in arte ministra Cazzolina. La sua parodia, pezzo forte della nuova edizione del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, promette scintille. La Massera, bella e pungente attrice comica rivelata dal web, accento siciliano e seno in vista sotto la giacca, propone una Azzolina tutta da ridere: "Le studentesse devono prendere la giacca e mettersela sulle cosce. Se l'occhio cade sui seni? Non vi preoccupate - giura dopo essersi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) "Il problema dei professori che guardano le cosce alle ragazzine?".la notizia parte in quarta contro Lucia Azzolina,dell'Istruzione grillina già alle prese con molti grattacapi. Da oggi ne ha uno in più e si chiama Angelica Massera, in arte. La sua parodia, pezzo forte della nuova edizione del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, promette scintille. La Massera, bella e pungente attrice comica rivelata dal web, accento siciliano e seno insotto la, propone una Azzolina tutta da ridere: "Le studentesse devono prendere lae mettersela sulle cosce. Se l'occhio cade sui seni? Non vi preoccupate - giura dopo essersi ...

Striscia : Ministra super Cazzolina in azione e pronta a trovare una soluzione a tutto, ma proprio a tutto! @angelicamassera… - niccolab : 'La ministra CAZZOLINA' Ok. #StriscialaNotizia - OGGIRIO : @fattoquotidiano Ma benedetta ministra 'azzolina... Proprio Arcuri dovevi andarti a prendere... Possibile che non s… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Cazzolina Rocca di Papa, esordio di Angelica Massera a "Striscia la Notizia", nei panni di Super Cazzolina Castelli Notizie Scuola: Fraccaro, andiamo avanti, concorso non più rinviabile

Il concorso per la scuola "non è più rinviabile". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota M5s ...

Scuola, dal 22 ottobre via al concorso straordinario

(Teleborsa) – Il prossimo 22 ottobre prenderà il via il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado. Dopo le prime indiscrezioni filtrate a seguito dell’incontro ...

Il concorso per la scuola "non è più rinviabile". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota M5s ...(Teleborsa) – Il prossimo 22 ottobre prenderà il via il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado. Dopo le prime indiscrezioni filtrate a seguito dell’incontro ...