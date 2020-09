La Millevele torna protagonista con tante novità e iniziative

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 settembre 2020) Mai come quest’anno, le centinaia di vele colorate che affolleranno il mare di Genova durante il Salone Nautico sono benvenute. In questo clima di incertezza e preoccupazione, infatti, la, la celebre veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano diventa portatrice di un messaggio di ottimismo e di speranza, teso a promuovere l’immagine del capoluogo ligure in un contesto internazionale particolarmente difficile. Organizzata dallo Yacht Club Italiano in sinergia con Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, la 33ma edizione (che dal 2017 èta a corrersi secondo il calendario originale nel mese di ottobre), si prospetta ricca di novità e. Inserita tra i grandi eventi legati al Salone Nautico (1- 6 ottobre), lasi svolgerà il 3 ottobre 2020 con ...